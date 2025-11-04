В партии картофеля, импортированной из Грузии, выявлено несоответствие - ФОТО

В партии продовольственного картофеля, импортированной из Грузии, выявлено несоответствие стандартам.

В ходе контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Агентства продовольственной безопасности, для проведения фитосанитарного осмотра и экспертизы в лабораторных условиях была отобрана партия продовольственного картофеля общим весом 24,5 тонны, импортированная ООО «Foreign Fruit» из Грузии и произведённая предприятием «Yunion Export 2024», сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA

По результатам анализа в партии продукции был обнаружен карантинный вредитель - стеблевая нематода картофеля.

Поскольку партия продукции не соответствует импортным требованиям Азербайджана, а также действующим техническим и правовым нормам, было принято решение о вывозе товара за пределы таможенной территории страны, его утилизации или уничтожении.