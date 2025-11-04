Счётная палата раскрыла многомиллионные нарушения на AZTV, телеканал дал ответ

Опубликованы результаты аудита управления государственными средствами и другим имуществом по ЗАО «Телевидение и радиовещание Азербайджана» (AZTV).

Результаты аудита были отражены в заключении Счётной палаты Азербайджанской Республики к проекту государственного бюджета Азербайджана на 2026 год – в документе отмечается, что в ходе аудита было выявлено, что ЗАО AZTV оформляло и выплачивало работникам, действующим на основании трудового договора, денежные средства, причитающиеся им в виде заработной платы, под видом гонораров.

Подчеркивается, что общая сумма таких выплат составила 26,0 млн манатов, в том числе 11,3 млн манатов в 2023 году, 11,6 млн манатов в 2024 году и 3,1 млн манатов в первом квартале 2025 года.

Отмечается, что подобное оформление, при котором трудовые отношения были ошибочно классифицированы как гражданско-правовые, привело к несоответствиям с требованиями Трудового и Налогового кодексов, в результате чего обязательные социальные отчисления не удерживались в полном объёме, что ограничивало права работников на социальное обеспечение.

В официальном заявлении AZTV, присланном в редакцию 1news.az, отмечается, что уже несколько лет ведутся обсуждения между ОАО и Счётной палатой по поводу полного отказа от системы гонораров и перехода к выплате заработной платы исключительно в форме оклада, и подчеркивается следующее: «Сложность процесса заключается в том, что с момента основания телеканал работал по системе, предусматривающей как оклад, так и гонорар: сотрудники получали оба вида выплат в зависимости от количества и качества произведённого продукта».

AZTV отмечает, что полная отмена гонорарной системы приведёт к созданию единой и стандартной системы оплаты труда, что, по мнению AZTV, может негативно сказаться на продуктивности и качестве работы:

«В любом случае вопрос правильного регулирования трудовых отношений и окончательного отказа от системы гонораров остаётся на повестке дня, и в ближайшее время эта проблема будет решена».

AZTV подчеркивает, что процесс перехода к системе исключительно фиксированных окладов начался ещё в прошлом году и, учитывая численность сотрудников в компании, можно сказать, что этот вопрос будет полностью решён в следующем году.