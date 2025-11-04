Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США (2001-2009 гг.) Дик Чейни умер в возрасте 84 лет, сообщает CNN со ссылкой на семью политика.

О причинах смерти Чейни не сообщается. В 2012 году политику провели операцию по пересадке сердца, до этого он перенес пять сердечных приступов.

Чейни был членом Республиканской партии, но выступал с критикой Дональда Трампа и на последних президентских выборах в 2024 году заявил о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Политик был вице-президентом США при администрации Джорджа Буша-младшего. Когда президентом был Джордж Буш-старший, Чейни занимал пост министра обороны (1989-1993). В частности, при нем была проведена операция «Буря в пустыне».

Еще ранее он был главой администрации 38-го президента США Джеральда Форда (1975-1977).