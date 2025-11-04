Азербайджанский эксперт рассказал о Зангезурском коридоре в Ереване

Азербайджан рассчитывает, что США возьмут на себя ответственность за содействие в организации беспрепятственного проезда между основной территорией Азербайджана и Нахчываном.

Об этом в ходе ереванского «Форума Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества» заявил научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Заур Шириев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Баку понимают формулировку «беспрепятственный проезд», Шириев отметил, что конкретные детали станут ясны на практике.

«Пока нельзя предполагать, что это означает в точности — реализация покажет», — сказал он.

Шириев также добавил, что термин «Зангезурский коридор» в Азербайджане не несет негативного подтекста, «вопреки распространенному в Армении восприятию». По его словам, речь идет не только о маршруте TRIPP, но и о более широком транспортном сообщении в регионе.

Эксперт отметил, что при определении форматов и модальностей проезда необходимо учитывать вашингтонскую декларацию, подписанную 8 августа, где стороны подтвердили взаимное признание территориальной целостности и существующих границ.

Источник: Sputnik Армения