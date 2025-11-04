Погода на среду: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 5 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические ливневые дожди, которые ночью и утром с 4 на 5 ноября в некоторых районах полуострова усилятся. Днём осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +9…+12°, днём +15…+18°. Атмосферное давление - выше нормы, 769 мм рт. ст., относительная влажность - 80–90%.

В большинстве районов Азербайджана погода ожидается в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны периодические дожди, местами кратковременные ливни. В отдельных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +16…+21°, в горах ночью 0…+5°, днём +5…+9°.