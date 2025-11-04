Азербайджанский эксперт в Ереване: Внимание к диалогу между обществами растет

В Азербайджане общественность и СМИ проявляют заметный интерес к итогам визита делегации гражданского общества в Ереван.

Об этом заявил соучредитель и директор Бакинского аналитического центра имени Топчубашова Русиф Гусейнов, выступая на международной конференции "Форум Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества" в Ереване, передают армянские СМИ.

По словам Гусейнова, в азербайджанском обществе нет единого отношения к процессу примирения: существуют разные оценки - от негативных до позитивных.

"Память о конфликте все еще сильна, и для движения вперед потребуется время", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что внимание к диалогу между обществами растет, а визит в Ереван стал шагом к формированию доверия.

"Многие настроены позитивно, СМИ активно интересуются результатами поездки. Думаю, когда армянская делегация посетит Азербайджан и вернется, здесь будет такая же реакция. Мы находимся на этапе взаимного узнавания", — сказал Гусейнов.

Он напомнил, что общества Армении и Азербайджана на протяжении трех-четырех десятилетий жили в изоляции друг от друга.

"Сегодня можно продолжать риторику конфронтации, а можно попытаться услышать и понять друг друга. Важно, что сейчас у нас есть возможность выбрать второй путь", — добавил он.