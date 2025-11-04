Бакинский процесс: суд истории над агрессией и безнаказанностью

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Судебный процесс, проходящий в Бакинском военном суде над группой граждан Армении, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, подошел к этапу выступлений прокуроров – стороны обвинения. Этот процесс — событие, выходящее далеко за рамки национального правосудия.

Речь идёт не только о конкретных обвиняемых, но и о попытке дать юридическую и моральную оценку многолетней агрессии Армении против Азербайджана, преступлениям, совершённым против азербайджанского народа в ходе оккупации его территорий с конца 1980-х годов до 2023 года.

Бакинский процесс стал значимым примером постконфликтного правосудия XXI века. Он показывает, что даже в условиях кризиса международных институтов национальное правосудие способно восстановить справедливость и подтвердить: преступления против человечности не имеют срока давности и политических оправданий.

Суд в Баку — это больше, чем разбирательство конкретных преступлений. Это суд истории над агрессией, безнаказанностью и ложью, ставший символом справедливости и силы закона. Мир получает важный урок: никто не может укрыться от ответственности, если за его решениями стоят страдания мирных людей.

Этот процесс - не акт возмездия, а акт восстановления исторической справедливости. Он открывает новую страницу в международной практике: показывает, что государственные преступления, прикрытые идеологией и националистической риторикой, не могут быть вычеркнуты из истории и не имеют срока давности.

Масштаб преступлений: от этнических чисток до террористических актов

Совершённые в период агрессии преступления поражают своим масштабом и системностью.

Оккупация 925 населённых пунктов Азербайджана, разрушение городов и сёл, массовое уничтожение мирного населения, насильственное переселение десятков тысяч людей — всё это составляло единую политику этнической чистки, направленную на уничтожение азербайджанского присутствия в Карабахе и прилегающих районах.

Наиболее чудовищным символом этих преступлений стал геноцид в Ходжалы, где были убиты более 600 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков. Но Ходжалы — лишь вершина айсберга. Процесс оккупации сопровождался истреблением мирного населения и в других городах и селах. Последующие десятилетия сопровождались систематическим террором, разрушением культурного наследия, минированием территорий, уничтожением памятников, превращением оккупированных районов в зону беззакония.

Даже после окончания Второй Карабахской войны в 2020 году агрессия продолжалась в иной форме — через минную войну и диверсии, унося жизни сотен гражданских лиц уже в мирное время.

Эти преступления нельзя рассматривать как частные эпизоды — это последовательная политика государственного уровня, проводившаяся под руководством армянского военно-политического истеблишмента.

Право и мораль: значение бакинского процесса

Судебный процесс в Баку имеет двойное измерение — юридическое и цивилизационное. С юридической точки зрения, Азербайджан демонстрирует способность национальной судебной системы рассматривать дела, имеющие международно-правовой характер, с соблюдением всех норм гуманитарного права, предоставлением обвиняемым адвокатов, переводчиков и открытых слушаний.

С цивилизационной точки зрения, этот процесс - моральный прецедент для всего международного сообщества. Он напоминает: агрессия, геноцид, этническая ненависть - это не внутренние дела государства, а угроза международной безопасности и человеческой совести.

В ХХ веке человечество уже проходило через Нюрнберг и Токио - суды, где вершилось возмездие за мировую катастрофу. Бакинский процесс, конечно, имеет иной масштаб, но тот же смысл: показать, что даже спустя десятилетия зло должно быть названо по имени, а виновные - привлечены к ответственности.

Международное измерение: Бакинский процесс как вызов эпохе безнаказанности

Бакинский судебный процесс над армянскими военными преступниками выходит далеко за рамки внутреннего правосудия Азербайджана. Его значение постепенно осознаётся на уровне международных институтов, правозащитных организаций и экспертных сообществ.

Несмотря на политическую сдержанность официальных международных структур — таких как ООН, ОБСЕ или Совет Европы — факт самого проведения открытого, документированного судебного разбирательства над лицами, обвиняемыми в преступлениях против человечности, стал вехой для истории международного гуманитарного права.

В последние десятилетия мировая система правосудия переживает глубокий кризис: многие громкие военные преступления остаются без наказания из-за политических ограничений международных трибуналов. На этом фоне бакинский процесс стал прецедентом национальной инициативы по обеспечению международного правосудия. Он демонстрирует, что государство, ставшее жертвой агрессии, может и должно самостоятельно осуществлять судебное преследование виновных, если международные институты бездействуют.

Бакинский процесс, геополитика и уроки Нюрнберга

Суд над армянскими преступниками закономерно сравнивают с Нюрнбергским и Токийским процессами. Эти исторические суды не только наказали виновных в развязывании Второй мировой войны, но и сформулировали основу современной международной юстиции — принцип личной ответственности руководителей государств и военных структур за преступления против мира и человечности.

Бакинский процесс продолжает эту традицию. Он показывает, что время и география не отменяют принципа ответственности: преступления против человечности не имеют срока давности, а национальные лидеры не могут прикрываться суверенитетом, чтобы уйти от суда.

В этом смысле Баку демонстрирует, что Нюрнберг — не эпизод истории, а универсальный правовой механизм, применимый к любому случаю агрессии, где бы она ни происходила.

В мировых отношениях сегодня наблюдается тревожная тенденция: крупные державы нередко закрывают глаза на нарушения международного права, если это выгодно их политическим интересам. Бакинский процесс — контраргумент цинизму мировой политики. Он показывает, что даже в условиях глобальной конкуренции справедливость может быть восстановлена на основе права, а не силы.

Для международного сообщества этот процесс — испытание на честность. Молчание или безразличие в отношении столь масштабных преступлений будет воспринято как двойные стандарты, подрывающие саму идею универсальности прав человека.

Поддержка же принципа ответственности, напротив, укрепит международное право и придаст ему новую актуальность.

Перспективы международного правосудия и безопасность Южного Кавказа

Бакинский процесс открывает возможности для пересмотра подходов к постконфликтной юстиции. Он показывает, что национальные суды могут эффективно дополнять международные механизмы, когда последние оказываются парализованы. Это направление уже обсуждается экспертами как возможная модель для будущего: создание гибридных или национально-международных трибуналов для рассмотрения конкретных случаев агрессии.

Для Азербайджана это также возможность юридически зафиксировать факты агрессии и геноцида, чтобы в будущем предъявить их в международных судебных инстанциях — например, в Международном суде ООН или в Европейском суде по правам человека.

Таким образом, процесс в Баку может стать первым звеном в более широкой международной судебной цепочке, нацеленной на полное восстановление справедливости.

Юридическое осмысление армянской агрессии имеет не только моральное, но и практическое значение. Регион Южного Кавказа долгое время оставался ареной конфликтов, замороженных противоречий и политических иллюзий. Бакинский суд разрушает одну из главных основ этих конфликтов — иллюзию безнаказанности.

Когда руководители, участвовавшие в преступлениях, предстают перед судом, это становится сигналом для всех политических элит региона: любая попытка агрессивного реваншизма, этнической розни или нарушения территориальной целостности соседних государств неизбежно повлечёт правовые последствия.

Таким образом, суд в Баку — это не только наказание за прошлое, но и гарантия мира на будущее.

Он укрепляет новую архитектуру безопасности Южного Кавказа, основанную не на военном балансе, а на принципах международного права и справедливости.

Итог: прецедент XXI века

Бакинский процесс стал зеркалом мирового правосудия начала XXI века. Он показывает, что в эпоху политических двойных стандартов всё ещё возможны примеры подлинной правовой ответственности.

Этот суд — не месть, не политический акт, а осознанная демонстрация принципа: за агрессию всегда следует ответственность перед судом.

Для Азербайджана это — подтверждение правоты и силы закона.

Для региона — гарантия, что преступления прошлого не повторятся.

Для мира — напоминание: справедливость не имеет границ, а зло — срока давности.