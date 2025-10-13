Что решил суд по делу владельца самых дорогих авто Баку?

Предприниматель Аббасов Вюсал Ширван оглу, известный как «Вюсал 300» и ранее арестованный, отпущен под домашний арест.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, такое решение принял Хатаинский районный суд.

Отметим, что В.Аббасов обвиняется в том, что, вступив в сговор с несколькими лицами, занимался незаконной лизинговой деятельностью.

В частности, Вюсал Аббасов подозревается в передаче в лизинг автомобилей и другого имущества граждан, удерживая их в залоге и применяя противозаконные процентные ставки.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что на офисы и автомобильный гараж, принадлежащие «Вюсалу 300», судом наложен арест, а прокуратурой Хатаинского района наложены печати (опечатано).

Следует также отметить, что «Вюсал 300» известен в Баку как лицо, сдающее в аренду самые дорогие автомобили. Именно ему принадлежит автопарк многих известных певцов.