В Баку пойман криминальный авторитет, обвиняемый в множестве убийств

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку задержан преступник Рашид Кейблвала, совершивший множество убийств в Индии и находившийся в длительном международном розыске.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.Az, Кейблвала был задержан сотрудниками Государственной миграционной службы при въезде в Азербайджан рейсом Стамбул – Баку, после чего передан правоохранительным органам.

В настоящее время спецслужбы Индии занимаются подготовкой документов для его экстрадиции.

По информации, Рашид Кейблвала входит в список «самых разыскиваемых преступников» Индии.

Задержание стало возможным благодаря «несоответствиям в его документах». Представители индийских правоохранительных органов уже готовятся передать Азербайджану по официальным каналам сведения о его криминальном прошлом и досье.

Согласно материалам следствия, возглавляемая Кейблвалой банда занималась вымогательством «дани», угрозами в адрес бизнесменов и убийствами членов конкурирующих группировок.

Впервые он был пойман в 2018 году при попытке бежать в Саудовскую Аравию, но вскоре был освобожден.

Позднее, создав швейное предприятие в Эр-Рияде и расширив деятельность в Таиланде, он пытался «отмывать» деньги, полученные преступным путем. В 2019 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о «связях с террористами-камикадзе». В 2020 году он был снова задержан, но в начале 2022 года сумел сбежать из страны, используя поддельный паспорт.

Кейблвала обвиняется в тесных связях с другими известными индийскими преступниками – Хашимом Бабой и Лоуренсом Бишноем. Его имя фигурировало в расследованиях убийств бизнесменов Надира Шаха (сентябрь 2024 года) и Сунита Джайна (декабрь 2024 года).