Что стало причиной убийства экс-таможенника перед его магазином? - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства бывшего сотрудника Главного таможенного управления на воздушном транспорте, жителя Сураханского района Айхана Мустафаева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, А. Мустафаев был убит 17-летним подростком на почве ревности к его матери.

Инцидент произошел в Сураханы перед магазином, принадлежащим А. Мустафаеву. Увидев, что его мать плачет дома, юноша взял нож, отправился к указанному объекту и там нанес А. Мустафаеву ножевые ранения.

В настоящее время расследованием дела занимается Прокуратура Сураханского района.

Отметим, что инцидент произошел 11 октября. В поселке Амирджан был убит сотрудник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Айхан Фахраддин оглу Мустафаев. Подозреваемый в совершении преступления Р. Халилов, 2009 года рождения, был задержан.

Айхан Фахраддин оглу Мустафаев, 1982 года рождения, был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями и скончался там.

10:27

