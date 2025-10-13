 Что стало причиной убийства экс-таможенника перед его магазином? - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Что стало причиной убийства экс-таможенника перед его магазином? - ОБНОВЛЕНО

14:44 - Сегодня
Стали известны подробности убийства бывшего сотрудника Главного таможенного управления на воздушном транспорте, жителя Сураханского района Айхана Мустафаева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, А. Мустафаев был убит 17-летним подростком на почве ревности к его матери.

Инцидент произошел в Сураханы перед магазином, принадлежащим А. Мустафаеву. Увидев, что его мать плачет дома, юноша взял нож, отправился к указанному объекту и там нанес А. Мустафаеву ножевые ранения.

В настоящее время расследованием дела занимается Прокуратура Сураханского района.

Отметим, что инцидент произошел 11 октября. В поселке Амирджан был убит сотрудник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Айхан Фахраддин оглу Мустафаев. Подозреваемый в совершении преступления Р. Халилов, 2009 года рождения, был задержан.

Айхан Фахраддин оглу Мустафаев, 1982 года рождения, был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями и скончался там.

10:27

11 октября в дневное время на территории Сураханского района города Баку было совершено убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, сотрудник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Айхан Мустафаев, 1982 года рождения, был зарезан.

Сообщается, что инцидент произошел в магазине, принадлежащем А.Мустафаеву, на территории поселка Амирджан. 43-летний мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

По подозрению в нанесении ему ножевых ранений со смертельным исходом полицией был задержан Р.Халилов, 2009 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что первоначально информацию о происшествии распространил Bakupost.

730

