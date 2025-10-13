Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях как с Ираном, так и с Россией.

Об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

Он выразил уверенность, что многогранные связи с обеими странами и впредь будут развиваться как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обогащаться новым содержанием.

«Для развития сотрудничества во всех сферах чрезвычайно важно укрепление инициатив по миру, стабильности, безопасности, благосостоянию и сотрудничеству в регионе. В этом плане возрастает актуальность регионального консультативного механизма «3+3», созданного по инициативе президента Азербайджана. Эта инициатива дополняет существующие двусторонние и другие форматы сотрудничества, укрепляет региональную безопасность и стабильность, создает новые возможности во имя экономического роста и прогресса», - сказал Мустафаев.

Источник: Report