Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП
В Бейлягане люди, возвращавшиеся с церемонии помолвки, попали в автомобильную аварию.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Биринджи Шахсевен района.
В результате аварии серьезные травмы получили Гашимов Эльвин Бариз оглу, 1996 года рождения, его брат - Гашимов Ульви Бариз оглу, 1999 года рождения, и Сафаров Магеррам Эльман оглу, 1999 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Бейлягана.
По предварительной информации, попавшие в аварию возвращались с церемонии помолвки.
По данному факту ведется расследование.
