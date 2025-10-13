Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП

В Бейлягане люди, возвращавшиеся с церемонии помолвки, попали в автомобильную аварию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Биринджи Шахсевен района.

В результате аварии серьезные травмы получили Гашимов Эльвин Бариз оглу, 1996 года рождения, его брат - Гашимов Ульви Бариз оглу, 1999 года рождения, и Сафаров Магеррам Эльман оглу, 1999 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Бейлягана.

По предварительной информации, попавшие в аварию возвращались с церемонии помолвки.

По данному факту ведется расследование.