 Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП

Фаига Мамедова11:14 - Сегодня
Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП

В Бейлягане люди, возвращавшиеся с церемонии помолвки, попали в автомобильную аварию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Биринджи Шахсевен района.

В результате аварии серьезные травмы получили Гашимов Эльвин Бариз оглу, 1996 года рождения, его брат - Гашимов Ульви Бариз оглу, 1999 года рождения, и Сафаров Магеррам Эльман оглу, 1999 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Бейлягана.

По предварительной информации, попавшие в аварию возвращались с церемонии помолвки.

По данному факту ведется расследование.

Поделиться:
123

Актуально

Политика

Стало известно, кто примет участие в саммите по Газе

Общество

AZAL обновляет флот: Второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку - ФОТО

Точка зрения

Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах ...

В мире

Трамп прибыл в Израиль

Общество

AZAL обновляет флот: Второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку - ФОТО

С 2028 года через Азербайджан по коридору «Север-Юг» будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов

Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП

В поселке Амирджан произошло умышленное убийство: Задержан 16-летний подросток

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

Погода на среду: В Баку ожидается моросящий дождь

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Последние новости

AZAL обновляет флот: Второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку - ФОТО

Сегодня, 11:32

С 2028 года через Азербайджан по коридору «Север-Юг» будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов

Сегодня, 11:25

В Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну хотят продлить арест: адвокаты заявили о новом обвинении

Сегодня, 11:22

Си Цзиньпин: участие женщин в политике необходимо для «внутреннего гендерного равенства»

Сегодня, 11:20

Возвращавшиеся с помолвки гости попали в ДТП

Сегодня, 11:14

Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах человека

Сегодня, 11:10

В поселке Амирджан произошло умышленное убийство: Задержан 16-летний подросток

Сегодня, 11:08

Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

Сегодня, 11:05

В одном из поселков Баку канализационные стоки сбрасываются прямо в море - ВИДЕО

Сегодня, 11:03

Строительство нового моста через реку Араз завершится к концу года

Сегодня, 11:00

Трамп прибыл в Израиль

Сегодня, 10:57

В Исламабаде проходит третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции - ФОТО

Сегодня, 10:55

Агададаш Агаев о скандальном инциденте с топором: «Если бы всё повторилось, поступил бы так же» - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Трамп отслеживает освобождение заложников из Газы

Сегодня, 10:47

Посол Израиля в ЕС не исключил создания полноценного палестинского государства

Сегодня, 10:42

Собака из хоррора «Глазами пса» может претендовать на «Оскар»? - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

В Баку зарезан сотрудник таможни в собственном магазине

Сегодня, 10:27

Намиг Гарачухурлу впервые показал жену, но скрыл её лицо - ФОТО

Сегодня, 10:20

В Баку пойман криминальный авторитет, обвиняемый в множестве убийств

Сегодня, 10:18

В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10