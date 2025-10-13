 В Азербайджане мужчина пытался продать огнестрельное оружие и боеприпасы - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане мужчина пытался продать огнестрельное оружие и боеприпасы - ФОТО

Фаига Мамедова12:52 - Сегодня
В Азербайджане мужчина пытался продать огнестрельное оружие и боеприпасы - ФОТО

26-летний Рашад Салахов, временно проживающий в селе Гюней Хырман Ходжавендского района и работающий в одной из строительных компаний, был задержан в качестве подозреваемого.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В его доме были обнаружены и изъяты 2 автомата «Калашников», 1 охотничье ружье марки «ИЖ», 5 магазинов с патронами и 150 патронов.

В ходе расследования было установлено, что Р. Салахов нашел незаконно хранящееся им огнестрельное оружие и боеприпасы во время работ по строительству и реконструкции, проводимых в районе, а затем спрятал их в своем доме с целью последующей продажи.

По данному факту в Ходжавендском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

