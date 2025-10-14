20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменения в порядок предоставления финансовой помощи предпринимателям, ведущим производственную деятельность на освобождённых от оккупации территориях, для оплаты коммунальных услуг (электроэнергии, природного газа, водоснабжения и водоотведения).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно новому документу, в список государственных предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, включено подведомственное Министерству экономики АР Агентство по развитию экономических зон. Агентство будет осуществлять эту деятельность в отношении промышленных парков, созданных на освобождённых от оккупации территориях».

По словам В.Байрамова, «другое важное изменение заключается в том, что агентство начнёт предоставление финансовой помощи»: «Согласно решению, Агентство по развитию экономических зон, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О предоставлении финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобождённых территориях, для оплаты коммунальных услуг», будет выплачивать финансовую помощь предпринимателям, ведущим производство в промышленных парках Карабаха и Восточного Зангезура, за потреблённые коммунальные услуги, начиная с 1 января 2023 года.

Это означает, что предприниматели получат компенсацию и за ранее оплаченные коммунальные услуги за прошедший период».

«Согласно указу Президента, предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобождённых от оккупации территориях, выплачивается финансовая помощь в размере 20% от средств, потраченных на оплату коммунальных услуг. Выплаты производятся ежемесячно и перечисляются на счёт предпринимателя. Льготы действуют в течение 10 лет. Принятое Кабинетом министров АР постановление расширяет масштаб применения этой меры поддержки», - продолжает В.Байрамов.

Депутат подчеркивает, что в соответствии с льготами, если предприниматель ежемесячно оплачивает коммунальные услуги на сумму 1000 манатов, то 200 манатов возвращаются ему из государственного бюджета:

«Цель программы - привлечь больше инвестиций на освобождённые территории и оказать дополнительную поддержку предпринимателям, работающим в Карабахе и Восточном Зангезуре».