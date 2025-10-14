 20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Феликс Вишневецкий16:48 - Сегодня
20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменения в порядок предоставления финансовой помощи предпринимателям, ведущим производственную деятельность на освобождённых от оккупации территориях, для оплаты коммунальных услуг (электроэнергии, природного газа, водоснабжения и водоотведения).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно новому документу, в список государственных предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, включено подведомственное Министерству экономики АР Агентство по развитию экономических зон. Агентство будет осуществлять эту деятельность в отношении промышленных парков, созданных на освобождённых от оккупации территориях».

По словам В.Байрамова, «другое важное изменение заключается в том, что агентство начнёт предоставление финансовой помощи»: «Согласно решению, Агентство по развитию экономических зон, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О предоставлении финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобождённых территориях, для оплаты коммунальных услуг», будет выплачивать финансовую помощь предпринимателям, ведущим производство в промышленных парках Карабаха и Восточного Зангезура, за потреблённые коммунальные услуги, начиная с 1 января 2023 года.

Это означает, что предприниматели получат компенсацию и за ранее оплаченные коммунальные услуги за прошедший период».

«Согласно указу Президента, предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобождённых от оккупации территориях, выплачивается финансовая помощь в размере 20% от средств, потраченных на оплату коммунальных услуг. Выплаты производятся ежемесячно и перечисляются на счёт предпринимателя. Льготы действуют в течение 10 лет. Принятое Кабинетом министров АР постановление расширяет масштаб применения этой меры поддержки», - продолжает В.Байрамов.

Депутат подчеркивает, что в соответствии с льготами, если предприниматель ежемесячно оплачивает коммунальные услуги на сумму 1000 манатов, то 200 манатов возвращаются ему из государственного бюджета:

«Цель программы - привлечь больше инвестиций на освобождённые территории и оказать дополнительную поддержку предпринимателям, работающим в Карабахе и Восточном Зангезуре».

Поделиться:
380

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Точка зрения

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск ...

Общество

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Общество

Представители омбудсмена провели расследование на месте обнаруженного в Агдере массового захоронения

Халг Банк и Qatar Airways предоставляют для клиентов эксклюзивные возможности

20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Последние новости

Представители омбудсмена провели расследование на месте обнаруженного в Агдере массового захоронения

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

Сегодня, 19:05

Азербайджанские шахматисты стали серебряными медалистами чемпионата Европы

Сегодня, 19:00

Исследование: родители сжигают до 3000 калорий, собирая детей в школу

Сегодня, 18:45

Эйюб Кулиев дирижировал Билькентским симфоническим оркестром в Анкаре – ФОТО

Сегодня, 18:25

Халг Банк и Qatar Airways предоставляют для клиентов эксклюзивные возможности

Сегодня, 18:10

Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Сегодня, 17:50

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Сегодня, 17:25

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за продолжающуюся оккупацию

Сегодня, 16:58

20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Сегодня, 16:48

Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку

Сегодня, 16:38

Макрон предупредил, что вотум недоверия кабмину приведет к роспуску парламента

Сегодня, 16:30

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Сегодня, 16:20

Генсек НАТО высмеял «ковыляющую домой» подлодку РФ

Сегодня, 16:12

Продолжаются работы по приведению объектов общепита в соответствие с санитарными нормами - ФОТО

Сегодня, 16:08

В Азербайджанской национальной библиотеке открылся «Уголок туркменской литературы» - ФОТО

Сегодня, 16:03

Kapital Bank объявил финансовые результаты за третий квартал 2025 года

Сегодня, 15:58

Обнародована численность населения Азербайджана

Сегодня, 15:55

Эрдоган: Путь к урегулированию лежит через создание Палестинского государства

Сегодня, 15:50

В Музее Победы началась установка экспонатов и инсталляций - ВИДЕО

Сегодня, 15:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10