Общество

Халг Банк и Qatar Airways предоставляют для клиентов эксклюзивные возможности

First News Media18:10 - Сегодня
Халг Банк и Qatar Airways предоставляют для клиентов эксклюзивные возможности

Халг Банк запускает новую кампанию с "Qatar Airways", которая в 9-й раз была выбрана лучшей авиакомпанией мира по версии премии «Skytrax World Airline» в 2025 году.

В рамках кампании, начиная с сегодняшнего дня, выбранные авиабилеты "Qatar Airways" можно приобрести со скидкой 5 % при оплате любой платежной картой Mastercard или Visa, выпущенной Халг Банком. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно перейти по ссылке https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/xalq-bank.html , выбрать направление полёта и оплатить билет картой Халг Банк. Промокод QRXALQ25 применяется автоматически. Отметим, что скидка действует на рейсы бизнес и эконом-класса. В кампании участвуют все платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные Халг Банком.

Кампания продлится до 31.03.2025 года, а путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании можно до 31.05.2026 года.

Скидки распространяются на транзитные рейсы Qatar Airways через город Доха, с вылетом из Международного Аэропорта Гейдар Алиев (GYD). Скидки действуют на рейсы по 50 направлениям, включая Барселону, Лондон, Мальдивы, Сидней, Торонто, Нью-Йорк, Токио, Сингапур и Пекин.

Заказать платежные карты, предлагаемые Халг Банком, можно как онлайн по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, так и в любом филиале. Доставка карт в пределах Баку осуществляется бесплатно.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

На правах рекламы

