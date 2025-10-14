 Microsoft прекращает поддержку Windows 10 | 1news.az | Новости
В мире

Microsoft прекращает поддержку Windows 10

First News Media09:05 - Сегодня
Поддержка операционной системы Windows 10 от Microsoft прекращается 14 октября 2025 года.

Как сообщали в корпорации, с этого момента больше не будут предоставляться: техническая помощь, обновления для системы безопасности и обновления компонентов. Уже установленная операционная система продолжит работать.

В Microsoft отмечали, что продолжать использовать Windows 10 после 14 октября опасно, поскольку без обновлений повышается риск заражения вредоносным ПО. Корпорация рекомендовала перейти на Windows 11.

Согласно данным Statcounter, десктопные операционные системы Windows занимают более 70% мирового рынка.

Среди их версий на первом месте в мире по-прежнему находится Windows 10 с долей почти 59% против 38% у Windows 11.

