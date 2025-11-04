В Анталье с большим успехом прошел концерт азербайджанских деятелей искусства - ФОТО

3 ноября в рамках проходящего в Анталье I Форума Послов культуры Азербайджана, организованного Министерством культуры и Государственным комитетом по работе с диаспорой, была представлена масштабная концертная программа азербайджанских деятелей искусства.

Музыкальный вечер, организованный совместно Министерством культуры Азербайджана и Министерством культуры и туризма Турции, прошёл в Государственном театре оперы и балета в рамках проходящего в городе Фестиваля культурного пути Турции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Концерт посетили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, руководство города Анталья, культурные послы Азербайджана из более чем 40 стран, а также представители общественности Антальи.

Вечер, ставший торжеством азербайджанской музыкальной и танцевальной культуры, объединил на одной сцене народных артистов Полада Бюльбюльоглу, Фархada Бадалбейли, Мурада Гусейнова, Назакет Теймурову, Тейюба Асланова, Мурада Адыгезалзаде, Алихана Самедова, Авяза Абдуллаева, а также заслуженных артистов Эльнару Мамедову, Джейлу Сеидову, Эльвина Ганиева и других деятелей азербайджанского искусства.

Произведения азербайджанских и мировых композиторов, мугамы и народные песни были встречены бурными аплодисментами.