Турция не намерена контактировать с администрацией Нетаньяху - Hürriyet

Турция не собирается контактировать с нынешним правительством Израиля, возглавляемым премьером Биньямином Нетаньяху, пишет ТАСС со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

Издание также отмечает, что определяющими факторами для турецких властей при возможном формировании в Израиле нового правительства станут как идеология, которой оно будет придерживаться, так и проводимая им политика.

Hürriyet таким образом отреагировала на недавнее заявление американского посла в Анкаре и спецпредставителя президента США по Сирии Тома Баррака о том, что «Турция и Израиль не будут воевать друг с другом». Баррак также утверждал о возможности сотрудничества между двумя странами в регионе от Каспия до Средиземного моря.

«Американские представители подчеркивают, что заявления Баррака являются не просто констатацией факта.

По их мнению, его акцент на том, что Турция и Израиль не будут воевать, означает, что Вашингтон стремится не допустить конфликта между двумя странами и ставит целью установление контактов [Анкары] с новым израильским правительством в последующие годы. Неслучайными являются и высказывания Баррака о сотрудничестве в регионе от Каспийского моря до Средиземного. Эта географическая линия может означать создание энергетического и торгового коридора между Азербайджаном, Турцией и Израилем», - пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.