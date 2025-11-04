Новая икона стиля - афганская борзая Саманта - ФОТО

В мире, где роскошь давно перестала быть исключительно человеческой прерогативой, на первый план выходит афганская борзая по имени Саманта, ставшая новой иконой стиля соцсетей.

Живущая в столице Шотландии, Саманта стала символом утонченности и сдержанного шика, достойной обложки самых модных журналов. Так или иначе, она уже покорила индустрию и зрителей.

Неудивительно, что крупные бренды Jimmy Choo, Tommy Hilfiger и Harrods выстроились в очередь за сотрудничеством с ней.

Её осанка, взгляд и безупречный силуэт напоминают: настоящая элегантность не нуждается в словах.

И, пожалуй, именно в этом секрет её неподдельного обаяния, перед которым меркнут даже самые роскошные украшения.

Саманта сумела покорить не только улицы Эдинбурга, но и сердца миллионов людей по всему миру, превратившись в настоящее воплощение аристократического стиля.

Джамиля Суджадинова