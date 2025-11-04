Назван самый сексуальный мужчина 2025 года - ФОТО - ВИДЕО

Каждый год журнал People выбирает среди знаменитостей «Самого сексуального мужчину» (Sexiest Man Alive).

Двукратными обладателями этого почетного статуса в свое время были Джордж Клуни и Брэд Питт. В 2016 году лауреатом награды стал Дуэйн Скала Джонсон, в 2017 году – Блейк Шелтон, в 2018-м - Идрис Эльба, в 2019-м - Джон Ледженд, в 2020-м - Майкл Б.Джордан, а в последующие годы - Пол Радд, Крис Эванс, Патрик Демпси и Джон Красински.

В 2025 году главным мировым секс-символом, по версии издания People, стал 37-летний Джонатан Бейли - английский актёр театра и кино, получивший известность благодаря роли Энтони Бриджертона в драматическом сериале Netflix «Бриджертоны», за которую он получил номинацию на премию Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале».

«Это большая честь. Конечно, мне невероятно приятно. И при этом это совершенно абсурдно. Это держалось в секрете, так что я с нетерпением жду, когда об этом узнают мои друзья и семья», - цитирует Дж.Бейли издание People.

