Конфликт закончился, но не в головах: Пашинян о мире с Азербайджаном

В политическом смысле конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь заключается не в дипломатии, а в том, чтобы «осознать новую реальность».

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Ереване на ежегодном международном форуме «Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества».

«Когда я говорю о мире, это многим кажется странным и даже чуждым. Мир — незнакомое понятие и новая среда для Армении и Азербайджана», — сказал премьер.

За десятилетия конфликта обе стороны привыкли воспринимать друг друга исключительно через призму противостояния, продолжил он. После распада СССР именно конфликт стал тем фактором, на фоне которого формировались политические системы, общественные настроения и национальная идентичность обеих стран.

«С момента обретения независимости наши общества не знали, что такое мир. Конфликт определял наше мышление, нашу политику и отношения между народами», — сказал премьер.

По его словам, поэтому завершение конфликта в политическом смысле не означает мгновенного изменения общественного сознания. Преодоление многолетней вражды требует времени, диалога и новых подходов к восприятию соседства.

Высказался премьер и по обсуждаемой в определенных кругах в Армении теме возвращения армянского населения в Карабах. Он отметил, что данная повестка представляет риск для установившегося мира, поскольку может вернуть обсуждение между Азербайджаном и Арменией к «первоначальным параметрам конфликта».

