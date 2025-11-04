Пашинян о начале делимитации границы с Азербайджаном: Это очень важная история успеха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы в 2024 году как «историю успеха».

«По моему поручению армянские госорганы организуют для представителей гражданского общества, интеллигенции, политических и партийных деятелей, иногда представителей диаспоры посещение приграничья на участке Киранца в Тавуше и прилегающих территорий, чтобы показать, что мы имеем в виду, говоря о повестке мира», - заявил армянский премьер, выступая на Орбели-форуме под названием «Строя мир и многостороннее сотрудничество».

Он добавил, что нет ни единого негативного отзыва о том, что им на месте показывают. «Это очень важная история успеха, которая имела продолжение - в 2024 году Армения и Азербайджан подписали регламент о деятельности комиссий по делимитации, которые были ратифицированы в обеих странах. Это, по сути, первый подписанный между Арменией и Азербайджаном двусторонний международный документ, которые де-юре имеет силу в обеих странах», - сказал Пашинян.

Самой важной констатацией в регламенте, по словам Пашиняна, является то, что базовым принципом для делимитации границы между двумя странами станет Алма-Атинская декларация. «Это ключевой, поворотный пункт для установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Обе страны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации», - заявил он, добавив, что данный факт зафиксирован в парафированном мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.

Источник: Новости-Армения