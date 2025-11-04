Hürriyet: Интеграции курдских СДС в структуры Сирии мешают внешние и внутренние силы

Турция пока не видит конкретных шагов по интеграции курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС) в структуры переходного правительства арабской республики.

Этому процессу препятствуют внешние и внутренние силы, пишет газета Hürriyet.

Издание напоминает, что в соответствии с соглашением, подписанным 10 марта временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлюмом Абди, курдские бойцы до конца года должны быть включены в состав ВС переходного правительства, а все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке страны, перейти под контроль Дамаска.

«До конца года осталось меньше двух месяцев, однако ни один шаг по выполнению соглашения не выполнен», - отмечается в публикации Hürriyet, которую приводит ТАСС.

Как считают обозреватели издания, реализации мартовских договоренностей препятствуют определенные силы в США и Великобритании, Израиль, использующий против Сирии проживающих на ее территории друзов, Иран, а также ряд представителей самих курдских сил, выступающих против их вхождения в сирийские ВС и саботирующих этот процесс.

В Анкаре полагают, что СДС на начальном этапе могут вывести свои подразделения из района Дейр-эх-Зор и передать контроль над нефтяными и газовыми месторождениями новым сирийским властям. Вслед за этим им может быть передан контроль над КПП на северо-востоке Сирии, контролируемыми СДС, что упростит выполнение основного положения мартовского соглашения - вхождения курдских формирований в сирийскую армию, отмечает Hürriyet.