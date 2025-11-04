Мерц: Сирийским беженцам пора вернуться домой, оснований для убежища больше нет

Прибывшие из Сирии беженцы должны покинуть Германию и вернуться на родину, поскольку там завершилась гражданская война, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц .

«Гражданская война в Сирии окончена. Теперь нет оснований для предоставления убежища в Германии, поэтому мы можем начать депортацию», - пояснил Мерц.

Он выразил надежду на то, что большая часть беженцев «добровольно вернется в страну и примет участие в ее восстановлении», поскольку без них это было бы невозможно. «Те, кто откажутся вернуться в страну, находясь в Германии, конечно, могут быть высланы в будущем», - добавил Мерц.

Источник: DW