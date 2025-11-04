В России учреждены День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ.

Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.

День коренных малочисленных народов России будет проводиться с целью сохранения их традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры. День языков народов РФ учреждается с целью сохранения поддержки языков российских народов.

Источник: ТАСС