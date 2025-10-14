В России могут установить уголовное наказание за использование и распространение вейпов

В Госдуме выступили с инициативой ужесточить меры против оборота вейпов.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев и его коллега Елена Драпеко направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением установить уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование электронных сигарет.

Кроме того, депутаты предлагают МВД подготовить и внести в Госдуму конкретные предложения по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов.

Источник: ТАСС

Джамиля Суджадинова