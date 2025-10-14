 Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике

First News Media10:22 - Сегодня
Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике

Правительства Азербайджана, России и Ирана договорились продолжить совместные усилия по углублению сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

Как передает Report, об этом свидетельствует итоговое коммюнике трехсторонней, состоявшейся накануне в Баку.

Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, российскую вице-премьер Алексей Оверчук, иранскую - министр дорог и городского развития Фарзана Садег.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в области транспорта, энергетики и таможни.

Выразив удовлетворение трехсторонним сотрудничеством, была подчеркнута руководящая роль Декларации Президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года и Совместной Декларации от 1 ноября 2017 года в поощрении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, а также в развитии безопасных и надёжных региональных и международных транспортных коридоров и проектов в энергетическом секторе для экономического роста региона.

На встрече была подчеркнута важность продолжения усилий по развитию транзитного потенциала региона, а также была отмечена значимость ускорения проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций и, в этой связи, синхронной реализации работ по расширению инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора "Север-Юг" на соответствующих территориях стран.

Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объёма перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев Плана действий по реализации запланированных мероприятий.

Вместе с тем, во время встречи была достигнута договоренность о создании специальной Рабочей группы по автомобильным перевозкам, состоящей из представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран.

С удовлетворением было отмечено подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".

В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд-Келале" через реку Араз, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей.

Была подчеркнута необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации транспортных, пограничных и таможенных операций на всем протяжении коридора.

В ходе встречи было сочтено целесообразным продолжение обсуждений на техническом уровне проекта соединения электрических сетей между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Во время обсуждений была достигнута договоренность о проведении совместного осмотра на местах важных инфраструктурных проектов международного транспортного коридора "Север-Юг" 14 октября 2025 года.

В заключение была отмечена целесообразность продолжения совместных усилий по углублению сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

Настоящее Коммюнике было принято 13 октября 2025 года в городе Баку.

Поделиться:
138

Актуально

Общество

В Азербайджане выпал снег

Общество

В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Политика

Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным ...

Политика

Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Сената Пакистана - ...

Политика

Полный текст Коммюнике по итогам трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией

Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике

Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным перевозкам

Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - ДОПОЛНЕНО

В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей - ФОТО- ОБНОВЛЕНО

Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку загорелся Range Rover - ВИДЕО

Сегодня, 10:58

Состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 10:52

В Тертерском районе родитель напал на школьника - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

Эмин Агаларов о том, что значит быть отцом дочек: «Радость, которую не передать словами» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

Полный текст Коммюнике по итогам трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией

Сегодня, 10:40

В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Сегодня, 10:35

В Азербайджане выпал снег

Сегодня, 10:33

Трампу не понравилось его фото на обложке Time

Сегодня, 10:30

Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике

Сегодня, 10:22

В России могут установить уголовное наказание за использование и распространение вейпов

Сегодня, 10:15

Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным перевозкам

Сегодня, 10:12

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в конце недели

Сегодня, 10:08

В Кюрдамире мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений

Сегодня, 10:04

Организаторы «Евровидения» откладывают ключевое решение по участию Израиля: Что известно сейчас

Сегодня, 09:50

Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Сегодня, 09:44

Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе

Сегодня, 09:25

В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

Сегодня, 09:20

Microsoft прекращает поддержку Windows 10

Сегодня, 09:05

Трамп: США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

Сегодня, 09:00

В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Сегодня, 08:56
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10