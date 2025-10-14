 Эмин Агаларов о том, что значит быть отцом дочек: «Радость, которую не передать словами» - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Эмин Агаларов о том, что значит быть отцом дочек: «Радость, которую не передать словами» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:43 - Сегодня
Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал на своем официальном Telegram-канале о том, что значит быть отцом дочек.

«Я очень счастливый человек: у меня четверо детей, два сына и две дочки. Недавно делился с вами мыслями про воспитание Али и Мики, какой у меня подход. В комментариях спросили про Афинку и Амину, сложно ли быть папой девочек», - отмечает в Telegram Э.Агаларов.

Эмин Агаларов подчеркивает, что «быть папой двух девчонок – это радость, которую не передать словами»:

«Ты чувствуешь безусловную любовь, готов отдать все, лишь бы у них все было хорошо. Каждой постоянно так и говорю: «Ты моя радость», даже записал песню с этой фразой. Если с парнями иногда необходимо быть серьезнее, то с малышками это невозможно, с дочкой ведь совсем другая история. Возвращаюсь домой, а она уже бежит навстречу босиком в платье принцессы, и я становлюсь волшебником на этот вечер. Таких теплых моментов много. Когда засыпает на плече, а я всю ночь боюсь пошевельнуться, или когда берет за руку, задает смешные вопросы».

«С пацанами мы обсуждаем «мужские вопросы», с дочками – как не бояться темноты и рисунок, который нарисовала специально для меня. С ними важно быть чутким. И не надо знать все про воспитание девочек, надо просто быть рядом», - отмечает Э.Агаларов.

