Эмин Агаларов рассказал о том, что значит быть отцом сыновей

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал в своем официальном Telegram-канале о том, что значит быть отцом сыновей.

«Смотрю на наше фото с Али и Микой, даже не верится, что мальчикам в этом году будет 17 лет, уже такие взрослые. Возраст, когда горят глаза и ты уверен, что можешь перевернуть планету. Постоянный движ, поиск себя, ощущение, что все горизонты твои. Я улыбаюсь, потому что уже это проходил и знаю, какой важный этап у них впереди», - отмечает Э.Агаларов.

Эмин Агаларов подчеркивает, что часто думает, все ли делал и делает правильно как родитель: «С сыновьями я общаюсь без «я сказал, значит так». Гораздо проще накричать или все запретить, но я вижу, что работает только доверие. Когда ты объясняешь, а не наказываешь. Помогаешь выбрать, а не выбираешь за них. Есть вечные понятия: уважение, дисциплина, «спина к спине», забота, честность. Мой папа передал их мне, я несу по своей жизни и сейчас передаю дальше».

По словам Э.Агаларова: «Быть отцом сыновей = быть примером не на словах, а в поступках. По-мужски держать слово, признавать ошибки, уметь подобрать нужные слова поддержки. Показывать, как быть сильным и при этом оставаться добрым и любящим. Мы с сыновьями, конечно, в чем-то разные, но одновременно как же мы похожи. Пацаны, люблю вас».