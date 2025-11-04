Власти РФ повторно объявили в розыск Гусейна Гасанова

Российские власти повторно объявили в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова, подозреваемого в отмывании денег.

Это следует из базы данных МВД РФ, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«Гасанов Гусейн. Основание для розыска: разыскивается по статье УК Переобъявлен», — говорится в материалах ведомства.

Напомним, что Г.Гасанова объявили в розыск 14 мая по уголовной статье. Ему было предъявлено обвинение в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Отмечается, что позже адвокат блогера Дмитрий Козяйкин сообщил, что Гасанов рассматривает вопрос возвращения в Россию.