Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов

В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов, что составляет примерно 3,8% валового внутреннего продукта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на открытии 7-го Диалога по Целям устойчивого развития "Инвестиции в образование во имя устойчивого развития Азербайджана".

Он отметил, что самые крупные инвестиции в образование осуществляются в основном государством.

"Если обратиться к мировой практике, то в среднем около 85% инвестиций в образование приходится на долю государства, а 15% - на долю частного сектора. Однако этот показатель варьируется в зависимости от стран и уровней образования. В Азербайджане это соотношение несколько иное, то есть примерно 95% инвестиций в сферу образования поступает из государственного бюджета, и только 5% покрывается частным сектором. Ежегодно из госбюджета около 5 млрд манатов направляется в сферу образования. Это равно примерно 3,8% валового внутреннего продукта", - сказал замминистра.