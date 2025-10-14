Борьба с ранними браками: тысячи участниц прошли тренинги

Более трех тысяч молодых девушек в Азербайджане получили новые знания и навыки благодаря тренингам, направленным на предотвращение ранних браков.

На открытии 7-го Диалога по целям устойчивого развития председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила важность образования для развития общества. Она подчеркнула, что обучение напрямую влияет на социальное благополучие, экономику и культурное развитие страны, а также помогает девушкам адаптироваться к современным вызовам.

По словам Мурадовой, совместные инициативы комитета, государственных органов и организаций гражданского общества создают дополнительные возможности для образования и поддержки молодых женщин, включая вдов шехидов, укрепляя их уверенность в будущем.

Источник: Caliber

Джамиля Суджадинова