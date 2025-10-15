Павел Дуров: «Основные права всех европейцев остаются в опасности»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о плане ЕС по контролю личных сообщений, подчеркнув, что это представляет серьезную угрозу для частной жизни пользователей.

В своем Telegram-канале П.Дуров сообщил, что «Telegram направил это сообщение всем своим пользователям во Франции по поводу Chat Control», подчеркивая, «люди должны знать имена тех, кто пытается украсть их свободы»:

«Европейский союз почти лишил вас права на личную жизнь. Планировалось голосование по закону, который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны всех в инструмент слежки. Франция возглавила продвижение этого авторитарного закона. Как бывшие, так и нынешние министры внутренних дел - Бруно Ретайо и Лоран Нуньес - поддержали его. В марте прошлого года они заявили, что полиция должна иметь доступ к личным сообщениям граждан Франции (подробнее здесь). За закон проголосовали республиканцы и группа Макрона «Ренессанс».

Павел Дуров отмечает, «что такие меры якобы призваны «бороться с преступностью», но их настоящая цель - обычные люди. Это не остановит преступников - они могут просто использовать VPN или специальные сайты для сокрытия. Сообщения чиновников и полиции также не будут сканироваться, так как закон удобно освобождает их от слежки. Только вы - обычные граждане - будете подвергаться риску компрометации личных сообщений и фотографий».

П.Дуров подчеркивает также, что «сегодня мы защитили конфиденциальность: резкая позиция Германии спасла наши права, но свободы все еще под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, основные права французов - и всех европейцев - остаются в опасности».