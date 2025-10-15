В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

14 октября в Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки «Диего Ривера: Обещание лучшего будущего» Музея Диего Риверы Анауакали (Мексика).

Экспозиция организована при сотрудничестве Посольства Мексики в Азербайджане, Министерства культуры Азербайджанской Республики, Музея Анауакали и Национального музея искусств, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры АР.

Выставка, посвящённая всемирно известному мексиканскому художнику Диего Ривера (1886–1957), стала первой международной презентацией Музея Анауакали. В экспозиции представлено около 100 фотографических репродукций, охватывающих художественное наследие художника - фрески, картины, эскизы, а также архивные фотографии и документы.

С приветственными речами выступили директор Национального музея искусств Ширин Маликова, посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, доктор философии в области искусствоведения Тельман Ибрагимов и директор Музея Диего Риверы Анауакали Тереса Моя. В своих выступлениях они отметили, что выставка станет вкладом в укрепление культурных связей между Азербайджаном и Мексикой.

Центральный раздел экспозиции посвящён музею Анауакали - уникальному пространству в Мехико, созданному по личной инициативе и проекту Диего Риверы.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 декабря.