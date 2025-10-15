Президент Азербайджана: Проведение Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение

Проведение Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.

Глава государства отметил, что этот город, долгие годы находившийся под оккупацией, сегодня является символом мира, восстановления и возрождения. «Реализуемые в Ханкенди инфраструктурные проекты обеспечивают развитие города в соответствии с концепцией современного, умного и инновационного города», - подчеркнул Президент Азербайджана.