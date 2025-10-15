Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

Москва не получала от президента США Дональда Трампа поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с днем его рождения 7 октября.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не было», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Путин, отметивший свое 73-летие 7 октября, в июне по телефону лично поздравлял Трампа с его днем рождения. 14 июня американскому лидеру исполнилось 79 лет.

Источник: ТАСС