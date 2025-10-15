Захарова: Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном

Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в рамках различных региональных форматов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы заинтересованы в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах: СНГ и ШОС, и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в рамках «Каспийской пятёрки», платформы регионального сотрудничества «3+3», в том числе в контексте выстраивания архитектуры Евразийской безопасности», - сказала Захарова на брифинге.

Как отметила дипломат, в Москве видят «уплотнение» диалога Баку с Евразийским экономическим союзом, о чём свидетельствует, по ее мнению, «ставшее уже доброй традицией участие премьер-министра Азербайджана в качестве почётного гостя в заседаниях Евразийского межправительственного совета, очередное мероприятие которого прошло в Минске 30 сентября.

«Мы положительно оцениваем взаимодействия с Баку в формате СНГ. Партнёры весьма активны на различных направлениях отраслевого сотрудничества», - указала она.

В качестве примера она привела тот факт, что в этом году Азербайджан принимает на своей территории все три тематические столицы СНГ: Габала выступает в роли молодёжной, Лачин — культурной, Гянджа — спортивной столицы Содружества.

«В этот период, с 28 сентября по 8 октября в семи азербайджанских городах успешно прошли Третьи игры стран СНГ с участием более полутора тысяч спортсменов по 23 видам спорта», - дополнила Захарова.

«Ну и, конечно, мы приветствуем присоединение Баку к ряду итоговых документов саммита в Душанбе 10 октября. Речь идёт, в том числе, о заявлениях глав государств по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью и в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», - сказала представитель российского МИД. Она добавила, что Баку также поддержал принятие программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на период с 2026 по 2028 гг. — «важный документ среднесрочного характера по конкретным направлениям совместной работы стран СНГ в целях обеспечения региональной безопасности».