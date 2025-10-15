В кафе «Kolorit» выявлены животные, содержащиеся без ветеринарного контроля - ФОТО

Усилены контрольные меры по предотвращению незаконной деятельности, которая может представлять угрозу биобезопасности и способствовать возникновению зоонозных заболеваний.

С этой целью проводятся мониторинги в объектах общественного питания и семейных зонах отдыха, где содержатся дикие животные и птицы, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.

В ходе мониторингов определяется количество и виды животных, после чего даются указания субъектам хозяйственной деятельности по их сбору с последующим выпуском в природную среду или передачей в зоопарки, соответствующие требованиям благополучия животных. Также предпринимателям предписывается проводить очистку, дезинфекцию и другие ветеринарно-санитарные мероприятия в местах содержания животных. Отмечается, что в случае невыполнения этих указаний будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством.

В ходе мониторинга в кафе «Kolorit», принадлежащем частному лицу Фариду Алекберзаде, расположенном в Баку на ул. М. Хади, дом 2094, были выявлены животные и птицы, содержащиеся без ветеринарного контроля (5 голубей, 15 кроликов, 2 петуха, 4 черепахи) - они были переданы соответствующим инстанциям, а также проведены другие необходимые мероприятия.