Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

С целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан через автомобильные дороги начато строительство ещё одного надземного пешеходного перехода.

Новый переход возводится в рамках проекта автомобильной дороги Пиршаги - Хырдалан - Новханы - М4, на 3-м километре трассы, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Переход будет состоять из двух входов и выходов, его общая длина составит 54 метра, ширина пролётной части - 4 метра, а ширина лестниц - 2 метра.

Переход, расположенный на высоте 5,5 метра от уровня дороги, строится в виде открытой железобетонной конструкции. Дополнительно будут установлены пешеходные пандусы овального типа шириной 2 метра, что повысит доступность объекта.

«Новый переход обеспечит пешеходам удобный и безопасный проход через автодорогу в районе его строительства», - отмечают в Госагентстве.