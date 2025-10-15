В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках
В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка пронести наркотики в исправительное учреждение номер 13.
Как сообщает Пенитенциарная служба Министерства юстиции, инцидент произошел во время досмотра посылки, которую принес на свидание отец одного из осужденных.
Сотрудники учреждения обнаружили в тапочках наркотические вещества, спрятанные особым способом: 1,720 грамма марихуаны и 1,970 грамма тирьяка.
По данному факту проводится расследование.
173