В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка пронести наркотики в исправительное учреждение номер 13.

Как сообщает Пенитенциарная служба Министерства юстиции, инцидент произошел во время досмотра посылки, которую принес на свидание отец одного из осужденных.

Сотрудники учреждения обнаружили в тапочках наркотические вещества, спрятанные особым способом: 1,720 грамма марихуаны и 1,970 грамма тирьяка.

По данному факту проводится расследование.