 В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова15:07 - Сегодня
В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума состоялось в городе Ханкенди.

Как передает 1news.az, церемония открытия началась с того, что председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева к участникам Форума. Глава государства, обратив внимание на восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных территориях, отметил, что 3-й Азербайджанский национальный градостроительный форум, проходящий в городе Ханкенди, а также 13-я сессия Всемирного форума по урбанизации, которая состоится в следующем году в Баку, являются важным шагом на пути создания безопасной, комфортной и устойчивой городской среды.

Затем выступила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах, которая заявила, что NUFA3 представляет собой важную возможность для многостороннего сотрудничества в реализации глобальной повестки дня по урбанизации и создании устойчивых городов, и имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всего региона и мира. Исполнительный директор также выразила удовлетворение деятельностью и поддержкой правительства Азербайджана в процессе подготовки к WUF13, который наша страна примет с 17 по 22 мая 2026 года.

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев в своем выступлении подчеркнул, что Национальный градостроительный форум, в котором принимают участие более 200 человек из 64 стран, а всего около 400 участников, создает широкие возможности для обмена опытом в области устойчивого городского развития и имеет значение с точки зрения инициативы по приведению урбанизационной политики Азербайджана в соответствие с международными стандартами.

Далее на мероприятии было продемонстрировано видеообращение к участникам от Президента Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам, министра жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии Нга Кор Минга.

10:50

Сегодня в городе Ханкенди начал свою работу 3-й Национальный градостроительный форум.

Как передает 1news.az, мероприятие проводится на тему «На пути к климатически устойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения».

Форум проходит в рамках партнерства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре с Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам («ООН-Хабитат»).

В мероприятии принимают участие представители около 400 государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.

Трехдневное мероприятие станет единой платформой для местных и международных экспертов для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере градостроительства.

На Форуме будут обсуждаться такие темы, как процессы устойчивого восстановления после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечение жильем и достойными населенными пунктами, устойчивые и здоровые города, экологические и энергоэффективные практики, цифровизация и инновационные подходы, Цели устойчивого развития и Новая городская повестка дня, развитие региональных и международных партнерств.

В рамках Форума также будут представлены презентации о широкомасштабных восстановительных и созидательных работах, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, применяемых современных градостроительных стандартах и инновационных технологиях, достижениях Азербайджана в постконфликтный период, а также о передовом опыте различных стран. В то же время дискуссии, организованные с участием авторитетного академического состава, проводящего исследования в области градостроительства, укрепят обмен знаниями в этой области и послужат стимулом для принятия устойчивых, основанных на науке решений.

Форум завершится в Баку 17 октября.

Поделиться:
695

Актуально

Точка зрения

Октябрь дипломатии: Азербайджан на четырех политических вершинах

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с советником Мерца

Политика

ЦИК прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана

Политика

Джейхун Байрамов и Элина Валтонен обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и ...

Общество

Баку и Будапешт провели политические консультации

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

На азербайджано-иранской границе задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Последние новости

Обсуждено азербайджано-корейское военное сотрудничество - ФОТО

Сегодня, 18:35

Обсуждено азербайджано-корейское военное сотрудничество - ФОТО

Сегодня, 18:20

Хикмет Гаджиев встретился с советником Мерца

Сегодня, 18:05

Иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в совместных поисково-спасательных учениях - ФОТО

Сегодня, 17:43

Баку и Будапешт провели политические консультации

Сегодня, 17:28

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

Сегодня, 17:25

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 17:20

Сегодня именно ты можешь стать следующим владельцем «Zeekr 001» от Bakcell!

Сегодня, 17:18

Октябрь дипломатии: Азербайджан на четырех политических вершинах

Сегодня, 16:42

ЦИК прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана

Сегодня, 16:20

Элина Валтонен назвала переговоры в Баку успешными - ФОТО

Сегодня, 16:15

На азербайджано-иранской границе задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 16:07

Джейхун Байрамов и Элина Валтонен обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и мирный процесс с Арменией - ФОТО

Сегодня, 15:55

Стало известно место прощания и похорон Рамиза Гулиева

Сегодня, 15:50

Президент: Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации

Сегодня, 15:48

Президент Азербайджана: Проведение Азербайджанского национального градостроительного форума именно в городе Ханкенди имеет особое значение

Сегодня, 15:45

Президент: Градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана

Сегодня, 15:42

В кафе «Kolorit» выявлены животные, содержащиеся без ветеринарного контроля - ФОТО

Сегодня, 15:30

Захарова: Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

Сегодня, 15:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10