В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума состоялось в городе Ханкенди.

Как передает 1news.az, церемония открытия началась с того, что председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева к участникам Форума. Глава государства, обратив внимание на восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных территориях, отметил, что 3-й Азербайджанский национальный градостроительный форум, проходящий в городе Ханкенди, а также 13-я сессия Всемирного форума по урбанизации, которая состоится в следующем году в Баку, являются важным шагом на пути создания безопасной, комфортной и устойчивой городской среды.

Затем выступила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах, которая заявила, что NUFA3 представляет собой важную возможность для многостороннего сотрудничества в реализации глобальной повестки дня по урбанизации и создании устойчивых городов, и имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всего региона и мира. Исполнительный директор также выразила удовлетворение деятельностью и поддержкой правительства Азербайджана в процессе подготовки к WUF13, который наша страна примет с 17 по 22 мая 2026 года.

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев в своем выступлении подчеркнул, что Национальный градостроительный форум, в котором принимают участие более 200 человек из 64 стран, а всего около 400 участников, создает широкие возможности для обмена опытом в области устойчивого городского развития и имеет значение с точки зрения инициативы по приведению урбанизационной политики Азербайджана в соответствие с международными стандартами.

Далее на мероприятии было продемонстрировано видеообращение к участникам от Президента Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам, министра жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии Нга Кор Минга.

10:50

Сегодня в городе Ханкенди начал свою работу 3-й Национальный градостроительный форум.

Как передает 1news.az, мероприятие проводится на тему «На пути к климатически устойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения».

Форум проходит в рамках партнерства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре с Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам («ООН-Хабитат»).

В мероприятии принимают участие представители около 400 государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран.

Трехдневное мероприятие станет единой платформой для местных и международных экспертов для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере градостроительства.

На Форуме будут обсуждаться такие темы, как процессы устойчивого восстановления после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечение жильем и достойными населенными пунктами, устойчивые и здоровые города, экологические и энергоэффективные практики, цифровизация и инновационные подходы, Цели устойчивого развития и Новая городская повестка дня, развитие региональных и международных партнерств.

В рамках Форума также будут представлены презентации о широкомасштабных восстановительных и созидательных работах, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, применяемых современных градостроительных стандартах и инновационных технологиях, достижениях Азербайджана в постконфликтный период, а также о передовом опыте различных стран. В то же время дискуссии, организованные с участием авторитетного академического состава, проводящего исследования в области градостроительства, укрепят обмен знаниями в этой области и послужат стимулом для принятия устойчивых, основанных на науке решений.

Форум завершится в Баку 17 октября.