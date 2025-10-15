В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Планами об этом поделился глава OpenAI Сэм Альтман, заявивший в сети Х о том, что ограничения для взрослых снимут в декабре 2025 года, когда масштабируют ограничения для детей.

«Мы сделали ChatGPT довольно ограниченным, чтобы максимально осторожно подходить к вопросам психического здоровья. Мы понимаем, что из-за этого он стал менее полезным и приятным для многих пользователей, у которых нет подобных проблем, но учитывая серьёзность темы, мы хотели всё сделать правильно», - отмечает С.Альтман, подчеркивая, что «удалось снизить риски, связанные с психическим здоровьем, и появились новые инструменты, благодаря которым возможно безопасно ослабить эти ограничения в большинстве случаев».

«Через несколько недель мы планируем выпустить новую версию ChatGPT, которая позволит пользователям настраивать личность бота так, чтобы он вёл себя больше как тот, что многим понравился в версии 4o. Если вы хотите, чтобы ChatGPT отвечал очень по-человечески, активно использовал эмодзи или вел себя как друг - он сможет это делать, но только если вы сами этого хотите, а не потому что мы стремимся к максимальному вовлечению» - подчеркивает глава OpenAI.

«В декабре, по мере более широкого внедрения возрастной проверки и в рамках принципа «относиться к взрослым как к взрослым», мы разрешим ещё больше - в том числе эротический контент для подтверждённых взрослых пользователей», - подытоживает Сэм Альтман.