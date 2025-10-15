Президент: Градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана

Градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.

Глава государства отметил, что принятые в стране подходы в области градостроительства и урбанизации способствуют экономической устойчивости, социально-экономическому благосостоянию, адаптации к изменениям климата. Широкомасштабные строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, особенно демонстрируют стратегическое видение Азербайджанского государства и его возможности в реализации намеченного в области градостроительства.