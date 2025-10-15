Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию, подтвердил ТАСС сирийский диписточник.

«[Ахмед аш-Шараа] прилетел в Москву», - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, 15 октября пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с временным президентом Сирии, который будет находиться в России с первым рабочим визитом. Они планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также уточнял, что руководители стран затронут тему российских военных баз в Сирии. 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран говорил, что Дамаск заинтересован в сохранении в Сирии российских военных баз, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи.