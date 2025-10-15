Марцелина Зелиньска:«Генплан Шуши объединяет культурное наследие и современное развитие»

В Шуше реализуется модель градостроительства, основанная на принципах сохранения культурного наследия.

Как передаёт 1news.az, об этом заявила директор Совета директоров британской архитектурной компании Chapman Taylor Марцелина Зелиньска в ходе выступления на III Азербайджанском Национальном Градостроительном Форуме, проходящем в Ханкенди. Она представила основные направления работ по восстановлению и планированию города Шуша.

По её словам, генеральный план Шуши разработан с применением подхода Heritage Sensitive Master Planning — «планирования, чувствительного к наследию». Основная цель - объединить новое развитие с сохранением историко-культурных объектов, обеспечив при этом как эстетическую, так и экономическую устойчивость города:

«Речь идёт не только о сохранении наследия, но и о формировании устойчивой городской среды, в которой историческое и современное развитие гармонично сосуществуют», — подчеркнула она.

Зелиньска уточнила, что в восточной части города восстанавливаются элементы исторической архитектуры и культурного наследия, в то время как в западной — создаются новые жилые кварталы, дорожная инфраструктура и зоны развития: «Восточная часть сохраняет исторический дух Шуши, а западная трансформируется в центр современного городского роста. Такое зонирование позволяет одновременно сохранить уникальную идентичность города и обеспечить его будущее развитие», - отметила она.



Она также добавила, что в реализации проекта участвовали как местные, так и международные специалисты.

В процессе работы изучались исторические документы, архивные фотографии и архитектурные образцы:

«Работа велась с участием широкой команды экспертов и соответствовала международным стандартам», - подытожила Зелиньска.