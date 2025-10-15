Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Москва не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Реагируя на вопрос, могла бы помочь гипотетическая выплата потеплению отношений РФ и Грузии, пресс-секретарь российского лидера заметил: «Считаем что это отдельная тема, отдельная субстанция».

В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, оккупировав значительную ее часть, а затем признала независимость сепаратистских образований на ее территории – Абхазии и Южной Осетии.