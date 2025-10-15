Греция введет 13-часовой рабочий день

Греция может стать первой страной Европейского союза, где официально введут 13-часовой рабочий день для работников частного сектора. Новые правила затронут фабричных рабочих, кассиров, персонал отелей и другие категории сотрудников.

Как сообщает Politico, голосование по соответствующему законопроекту запланировано на среду. Оно проходит на фоне общенациональных акций протеста, организованных профсоюзами и оппозиционными партиями. Несмотря на критику, ожидается, что документ будет принят большинством голосов правящей партии «Новая демократия».

Согласно проекту, с июля 2024 года работники промышленности, торговли, сельского хозяйства и ряда сервисных отраслей смогут трудиться по шестидневному графику. За шестой рабочий день предусмотрена доплата в размере 40% от базовой ставки.

Правительство объясняет инициативу демографическим кризисом, старением населения и нехваткой квалифицированных кадров. При этом предложение противоречит общеевропейской тенденции к сокращению продолжительности рабочей недели.