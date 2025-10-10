Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения - ОБНОВЛЕНО

Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку, сообщил РИА Новости гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменена мера пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в Баку", - сказал Киселев.

11:10

Освобожден исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, арестованный в Баку.

Об этом специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Переговоры проходили прежде всего на уровне помощников президента. Юрий Ушаков, по информации «Ъ», работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

У помощников, сообщает Андрей Колесников, была возможность координировать эту работу напрямую с президентами, благодаря чему, по словам Юрия Ушакова, прежде всего и стало возможно освобождение Игоря Картавых.

В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана.

Источник: Коммерсант