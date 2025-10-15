Первый день III Азербайджанского национального градостроительного форума завершился панельной сессией, посвященной будущему Карабаха.

Как передает 1news.az, сегодня в Ханкенди завершился первый день III Азербайджанского национального градостроительного форума (NUFA3), который проходит под темой «К климатоустойчивым и здоровым городам: региональное партнерство и инновационные решения».

Единственным мероприятием дня стала панельная сессия под названием «Содействие инклюзивному, зеленому и устойчивому будущему для Карабаха», которую модерировал Султан Гаджиев - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кении и Конго, постоянный представитель при Отделении ООН в Найроби, ООН-Хабитат и ЮНЕП.

В сессии приняли участие Эльчин Юсубов, Айдын Керимов, Марселина Зелинска и Орхан Мамедов, которые обменялись мнениями о восстановлении освобожденных территорий, развитии городской среды, защите культурного наследия и роли предпринимательства в социально-экономическом возрождении.

Участники форума отметили, что восстановление Карабаха - это не только физическое строительство, но и новая модель жизни, формирующаяся на основе устойчивого развития и инноваций. После сессии гости посетили город Шуша, где ознакомились с его историей, культурой и современным градостроительным развитием.