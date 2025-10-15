Румынский хакер сократил сроки 15 заключенным

В исправительном учреждении уезда Тыргу-Жиу (Румыния) заключённый, осуждённый ранее за кибермошенничество, взломал внутреннюю информационную систему тюрьмы и изменил данные о сроках наказания для 15 других осуждённых, сообщил румынский портал Din Politică.

По данным портала, инцидент произошёл после временного перевода мужчины в тюремную больницу, где он получил доступ к учётной записи сотрудника с правами администратора. Вернувшись в основное учреждение, он использовал информационный автомат с клавиатурой, чтобы внести изменения в базу данных.

Хакер не только сократил сроки заключения, но и возвратил на счета других осуждённых средства, потраченные на покупки. Нарушения были случайно выявлены сотрудницей экономического отдела, которая заметила, что списания с счетов не происходят.

В настоящее время ведётся расследование.